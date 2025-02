Und auch der Nachwuchs schaut einmal mehr in Oberhof vorbei: Die Laufwettkämpfe der Thüringer Schülermeisterschaften im Skispringen und der Nordischen Kombination werden am Samstag in der Ski-Arena ausgetragen. Die Sprungwettbewerbe sollten ursprünglich in Schmiedefeld stattfinden. Doch das jüngste Tauwetter hat dies verhindert. Nun wird vorab in Ruhla auf Matten gesprungen. In Oberhof ist die Lage derweil recht entspannt: „Die Depots sind gut gefüllt, sodass man auch nachpräparieren kann“, sagte Sprecher Ronny Knoll vom Thüringer Wintersportzentrum am Dienstag, 25. Februar.