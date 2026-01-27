Skispringen in Oberhof: Der Continental Cup ist zurück!

Die Vorbereitungen liegen voll im Plan. „Natürlich sind die Gegebenheiten im Kanzlersgrund ganz andere als hier in Brotterode. Gerade in Bezug auf die Infrastruktur freuen wir uns, dass wir mit dem SC Steinbach-Hallenberg und dem Thüringer Wintersportzentrum zwei Ansprechpartner an unserer Seite haben, die uns bei Fragen unterstützen“, sagt Tobias Fuchs vom ausrichtenden Wintersportverein Brotterode. Vor Ort stehen in Oberhof zwei Parkplatzbereiche für Zuschauer zur Verfügung (Parkgebühr 5 Euro). Von dort können die Besucher einen Shuttlebus zur Schanze nutzen. Der Eintritt kostet ebenfalls 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen zu Veranstaltung sowie Zeitplan gibt es auf: