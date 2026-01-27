 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Regional

  6. Der Continental Cup ist zurück!

Skispringen in Oberhof Der Continental Cup ist zurück!

Niclas Fuchs

Die finalen Planungen für den TEAG FIS Continental Cup laufen – gesprungen wird in diesem Jahr in Oberhof, gefeiert wird in Brotterode.

Skispringen in Oberhof: Der Continental Cup ist zurück!
1
Die neue Inselbergschanze ist noch nicht so weit, der Kanzlersgrund springt ein. Foto: Verein

Nach den Oberhofer Weltcupwochen ist vor dem TEAG FIS Continental Cup! Es geht sportlich weiter im Thüringer Wald. Nach Biathlon, Nordischer Kombination, Langlauf und Rennrodeln, steht vom 13. bis 15. Februar Thüringens größte Skisprungveranstaltung auf dem Programm.

Nach der Werbung weiterlesen

Die zweite Serie im Skispringen macht zum nunmehr bereits 27. Mal Station in Thüringen. Da die Modernisierungsarbeiten an der Inselbergschanze in Brotterode andauern, wird in diesem Jahr auf die Schanzenanlage im Kanzlersgrund (Oberhof/Oberschönau) ausgewichen. Etwa 100 Athletinnen und Athletinnen aus 14 Nationen sind angekündigt, darunter allein zwölf Skispringerinnen und zwölf Skispringer aus dem Team des Deutschen Skiverbandes. Samstag wie Sonntag soll es sowohl Wettkämpfe der Frauen als auch der Männer geben.

Skisprungparty, Parkplätze, Shuttlebus

Der Wintersportverein Brotterode hofft auf viele Zuschauer an der Schanze und zu den Abendveranstaltungen. Letztere werden vor heimischer Kulisse in Brotterode stattfinden. Am Freitagabend (13. Februar) ist ab 19 Uhr eine Eröffnungsfeier mit Teampräsentation in der Werner-Lesser-Skiarena geplant. Am Samstag bekommen hier zudem die Besten des ersten Wettkampftages ihre Pokale bei der Siegerehrung überreicht. An beiden Tagen wird im Anschluss gefeiert – Open Air Skisprungparty mit DJ.

Die Vorbereitungen liegen voll im Plan. „Natürlich sind die Gegebenheiten im Kanzlersgrund ganz andere als hier in Brotterode. Gerade in Bezug auf die Infrastruktur freuen wir uns, dass wir mit dem SC Steinbach-Hallenberg und dem Thüringer Wintersportzentrum zwei Ansprechpartner an unserer Seite haben, die uns bei Fragen unterstützen“, sagt Tobias Fuchs vom ausrichtenden Wintersportverein Brotterode. Vor Ort stehen in Oberhof zwei Parkplatzbereiche für Zuschauer zur Verfügung (Parkgebühr 5 Euro). Von dort können die Besucher einen Shuttlebus zur Schanze nutzen. Der Eintritt kostet ebenfalls 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen zu Veranstaltung sowie Zeitplan gibt es auf:

https://skispringen.aminselberg.de