Zwei Jahre mussten die Südthüringer Skisprung-Fans auf den Continental Cup warten, aber nun kehrt das internationale Wintersport-Event endlich zurück – allerdings nach Oberhof statt nach Brotterode. Doch dies tut der Vorfreude keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Der WSV Brotterode legt sich ordentlich ins Zeug für eine weitere tolle Auflage des COC, ehe der Wettbewerb im nächsten Jahr dann auf die „neue Alte Dame“ am Brotteröder Seimberg wechselt.