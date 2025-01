Der Mann in Gelb

Für Tschofenig (22) wäre es der mit Abstand größte Erfolg in seiner bisherigen Karriere. Der Youngster debütierte vor vier Jahren im Weltcup und hat sich seither in Österreichs Team gearbeitet. In diesem Winter hat er bereits drei Einzelspringen gewonnen und führt den Gesamtweltcup an. Sein bisher größter Erfolg ist Bronze im Team bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica. Mit 1,3 Punkten Rückstand auf Kraft belegt Tschofenig vor dem Tournee-Finale Rang drei.