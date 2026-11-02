Aus dem rabenschwarzen Himmel tauchen sie plötzlich auf. Mit teils über 60 Stundenkilometern rauschen sie durch die Luft. Ein kurzes, knackiges Plastik-Knistern beim Landen, dann verschwinden sie wieder im Schwarz des Gegenhangs, auf der anderen Seite der Schanzenanlage im Roßbachtal in Biberschlag. 56 Kinder aus nahezu allen Südthüringer Wintersportvereinen sowie sieben Gäste aus dem brandenburgischen Bad Freienwalde heben auf den drei Schanzen ab.