16 Uhr startet das Training auf den Schanzen im Roßbachtal, 17.30 Uhr fällt der Startschuss für die Wettkampfsprünge um den Pokal des Bürgermeisters der Gemeinde Schleusegrund. Erwartet werden etwa 60 Thüringer Nachwuchssportler. Ebenso angekündigt hat sich eine Gruppe aus Bad Freienwalde. Ebenso wollen die Springer aus Haselbach (Rhön/Bayern) am Wettkampf teilnehmen. Den Pokal des Bürgermeisters erhält der Punktbeste der jeweiligen Schanze. Ausgeschrieben sind sämtliche Schüler-Altersklassen sowie die allgemeine Klasse. Für das leibliche Wohl hat der gastgebende SV Biberau auch gesorgt. Die gesamte Beleuchtung wurde in den letzten Jahren modernisiert und verbessert und erlebt nun ihre Premiere unter Wettkampfbedingungen.