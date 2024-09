Skispringerin Lyn-Caja Koch hat den 15 Jahre alten Frauen-Rekord auf der Kurstadtschanze „Helmut Recknagel“ im brandenburgischen Bad Freienwalde überboten. Das Talent vom SC Motor Zella-Mehlis flog beim ersten Nord Cup in dieser Saison im zweiten Durchgang auf 66,5 Meter – einen halben Meter weiter als Ulrike Gräßler (VSC Klingenthal) am 29. August 2009. Auch die spätere Weltmeisterin Juliane Seyfarth hielt in Bad Freienwalde einst den Schanzenrekord.