Schwitzen in Südthüringen statt Sommer-Grand-Prix in Polen: Die deutsche Skisprung-Nationalmannschaft der Frauen hat für mehrere Tage einen Zwischenstopp im Oberhofer Kanzlersgrund eingelegt. Nachdem der Sommer-Grand-Prix im polnischen Wisla aufgrund eines Erdrutsches am Gegenhang des Schanzenauslaufs überraschend abgesagt werden musste, reisten Katharina Schmid, Juliane Seyfarth und Co. mit dem kompletten Trainer- und Physiotherapeuten-Team nach Thüringen, um auf der Groß- und Normalschanze in Oberhof zu trainieren. Sowohl der A- als auch der B-Kader waren vor Ort. Neben Schmid und Seyfarth unter anderem auch Selina Freitag und Anna Hollandt, geborene Rupprecht. Sie heiratete am 1. Juni dieses Jahres den früheren Biathleten Julian Hollandt vom Ski- und Wanderverein Goldlauter-Heidersbach.