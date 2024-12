Diese Saison Two Nights Tour, nächstes Jahr Frauen-Tournee?

Schmid hatte schon im vergangenen Sommer überlegt, als Skispringerin aufzuhören. Sie entschied sich jedoch, mindestens ein Jahr weiterzumachen und tritt heute als Führende im Gesamtweltcup bei der Two Nights Tour in Garmisch-Partenkirchen an. Der Wettbewerb der Frauen findet nach der Qualifikation der Männer bei deren zweiter Tournee-Station statt (16.20 Uhr/ARD und Eurosport).