Elf Monate nach ihrem schweren Sturz in Planica feiert Luisa Görlich ihr Comeback im Skisprung-Weltcup. An diesem Wochenende (14. bis 16. Februar) gehört die 26-jährige Skispringerin vom WSV 08 Lauscha zum deutschen Aufgebot im slowenischen Ljubno. Die Qualifikation am Freitag schloss die Team-Weltmeisterin von 2023 auf Platz 19 ab und war damit vor Juliane Seyfarth (36./Ruhla) und Alvine Holz (40./Bad Freienwalde/Oberhof) beste Thüringerin.