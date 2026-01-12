 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Regional

  6. Felix Hoffmann will sich mehr Zeit lassen

Skispringen Felix Hoffmann will sich mehr Zeit lassen

Während sich Philipp Raimund wieder fit fühlt, leidet nun der Suhler an einer Erkältung und wird Sapporo wohl auslassen.

Skispringen: Felix Hoffmann will sich mehr Zeit lassen
1
In Olympia-Kleidung: Philipp Raimund (links) und Felix Hoffmann. Foto: Peter Kneffel/dpa

Skispringer Felix Hoffmann vom SWV Goldlauter wird aller Voraussicht auch beim Weltcup in Japan fehlen. Nach einer Kniereizung war der Sechste der Vierschanzentournee vorsorglich aus dem Team genommen und nicht für das DSV-Team beim Weltcup in Zakopane nominiert worden. „Die Pause hat gut getan, es wird von Tag zu Tag besser. Aber mit der Entscheidung zu pausieren, hat sich auch eine Erkältung breitgemacht“, sagte Hoffmann, der sich über mehrere Wochen mit den Knieproblemen herumgeplagt hatte, bei der Einkleidung für die Olympischen Winterspiele in München.

Nach der Werbung weiterlesen

Höchstwahrscheinlich werde er deshalb wegen der Reisestrapazen und der Zeitverschiebung Sapporo auch noch auslassen, um dann in der nächsten Woche bei der Skiflug-WM in Oberstdorf wieder vollkommen fit antreten zu können.

Unsere Empfehlung für Sie

Suhler Skispringer: Weltcup-Pause für Felix Hoffmann

08.01.2026 17:57 Suhler Skispringer Weltcup-Pause für Felix Hoffmann

Felix Hoffmann und Philipp Raimund müssen eine Pause einlegen. In Zakopane ist nur ein Trio dabei.

Sein Zimmer-Kollege Philipp Raimund wiederum kehrt nach überstandener Erkrankung schon in dieser Woche in den Skisprung-Weltcup zurück. Nach eigener Aussage fühlt er sich bereit, am Wochenende in Japan zu starten. Bereits beim letzten Springen der Vierschanzentournee hatte sich Raimund unwohl gefühlt. Danach wurde er von den Verantwortlichen aus dem Kader für den Weltcup am vergangenen Wochenende in Zakopane genommen.

Unsere Empfehlung für Sie

Skispringer Felix Hoffmann: Knie-Sorgen nach der Tournee seines Lebens

07.01.2026 14:31 Skispringer Felix Hoffmann Knie-Sorgen nach der Tournee seines Lebens

Im deutschen Team ist der Thüringer einer der wenigen Lichtblicke. Der Athlet vom SWV Goldlauter-Heidersbach fliegt so gut wie nie zuvor, obwohl er mit Problemen kämpft.

„Ich bin wieder unter den Lebenden. Ich hatte für zwei Tage gut Fieber. Nun habe ich mich aber wieder erholt“, sagte der Oberstdorfer, der wie Hoffmann bei der Olympia-Einkleidung in München zugegen war.