Skispringen: Felix Hoffmann will sich mehr Zeit lassen

Skispringer Felix Hoffmann vom SWV Goldlauter wird aller Voraussicht auch beim Weltcup in Japan fehlen. Nach einer Kniereizung war der Sechste der Vierschanzentournee vorsorglich aus dem Team genommen und nicht für das DSV-Team beim Weltcup in Zakopane nominiert worden. „Die Pause hat gut getan, es wird von Tag zu Tag besser. Aber mit der Entscheidung zu pausieren, hat sich auch eine Erkältung breitgemacht“, sagte Hoffmann, der sich über mehrere Wochen mit den Knieproblemen herumgeplagt hatte, bei der Einkleidung für die Olympischen Winterspiele in München.