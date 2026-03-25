Überraschung, Überraschung: Skispringer Felix Hoffmann vom SVW Goldlauter-Heidersbach wird zum Weltcup-Finale am Sonntag beim Skifliegen in Planica doch noch einmal in das aktuelle Wettkampfgeschehen zurückkehren. „Das Training vergangener Woche mit Trainer Christian Heim ist sehr positiv verlaufen. Ich habe auf der Großschanze in Planica eine Einheit absolviert und bin von Sprung zu Sprung besser in Form gekommen. Mein System ist stabil, und ich hatte sehr viel Freude am Springen“, sagte der 28 Jahre alte Athlet: „Daher habe ich mich entschieden, am Sonntag beim Saisonfinale auf der Skiflugschanze in Planica an den Start zu gehen und damit den Winter abzuschließen. Aufgrund meiner Leistungen in der Saison habe ich mich für das Finale qualifiziert. Die Schanze in Planica liegt mir. Dort konnte ich auch mit 235 Metern meine persönliche Bestweite aufstellen.“