Zeit zum Wäschewechsel im neuen Zuhause in Rosenheim blieb kaum. Noch am Sonntag duellierte sich Felix Hoffmann in Willingen mit den besten Skispringern der Welt, bevor bereits an diesem Sonntag der bisherige Höhepunkt in der Karriere des 28 Jahre alten Weitenjägers vom SWV Goldlauter-Heidersbach wartet: Der erste olympische Wettkampf, die Entscheidung von der Normalschanze in Predazzo, einem der vier Olympia-Cluster.