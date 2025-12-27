Wie läuft die Vierschanzentournee?

In insgesamt acht Wettkampfsprüngen (zwei pro Station) versuchen die Athleten, möglichst viele Punkte zu holen. Neben der Weite spielen unter anderem auch die Haltungsnoten und Windpunkte eine wichtige Rolle. Die Punkte der einzelnen Sprünge werden addiert. Wer nach dem letzten Sprung in Bischofshofen am 6. Januar die meisten Punkte hat, darf sich über die Siegertrophäe freuen - den goldenen Adler. Das deutsche Team wartet seit dem Triumph von Sven Hannawald im Jahr 2002 auf einen Tournee-Gesamtsieg.