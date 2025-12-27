Was gibt es zu gewinnen?
Der Gesamtsieger darf sich nicht nur über den prestigeträchtigen goldenen Adler, sondern auch über eine Prämie von 100.000 Euro freuen. Bei jedem Wettkampf werden zudem die üblichen Weltcup-Preisgelder des Weltverbandes Fis ausgezahlt. Die besten 30 Athleten jedes Wettkampfes erhalten abgestuft nach Platzierung Geld. Ein Qualifikationssieg wird dem Gewinner zudem mit 3.175 Euro versüßt.
Wer überträgt die Wettkämpfe?
Alle Wettkämpfe und auch die Qualifikationen am Vortag werden live im Fernsehen übertragen. Die ARD und das ZDF teilen sich die Stationen auf. Die Springen in Oberstdorf und Bischofshofen sind in der ARD, die Wettkämpfe in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck im ZDF zu sehen. Eurosport überträgt alle Wettbewerbe und Qualifikationen.