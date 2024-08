Am Sonntag, 25. August, wird dann an den Erfinder der Kunststoffmatten und Ehrenbürger der Stadt Zella-Mehlis selbst erinnert: Denn vor exakt 70 Jahren, am 25. August 1954, fand bei Zella-Mehlis das erste Mattenspringen der Welt statt. Die Gedenkfeier hierzu beginnt um 11 Uhr am Hans-Renner-Gedenkstein. Ab 10 Uhr stehen für die Gäste am Beginn des Hans-Renner-Gedenkweges auf der Zellaer Höhe Kleinbusse zum Transport an die Schanze bereit. Im Anschluss lädt der Skispringer-Stammtisch zu einem gemütlichen Beisammensein in den Clubraum des SC Motor Zella-Mehlis ein.