In der Kreisstadt Schwarzenberg im Erzgebirge fand am vergangenen Wochenende der FESA-Alpencup der Frauen statt. An der Pöhlbachschanze wagten sich die Skispringerinnen bei hochsommerlichen Temperaturen in die Höhen – anders als in griechischen Mythologie bei Ikarus, dessen Flügel einst schmolzen, bestehen die Skier der jungen Athletinnen aber glücklicherweise nicht gänzlich aus Wachs. Daher stand einem erfolgreichen Skispringen nichts im Wege. Besonders erfolgreich verlief das Turnier für Lara Sophie Legenmajer.