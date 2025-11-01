Comeback von Justin Lisso Die Platzierungen war nebensächlich. Justin Lisso (Schmiedefeld) feierte ein erfolgreiches Comeback nach seinem zweiten Kreuzbandriss vor einem Jahr. „Mir geht es gut. Ich habe kein Problem mehr mit dem Knie. Mir fehlen noch Mut und Vertrauen, ich kann noch keinen Telemark setzen. Ich brauche vor allem Geduld“, sagte der 25-Jährige. Im Winter wird er zunächst im FIS-Cup starten. „Jetzt beginnt meine zweite Karriere“, blickte er hoffnungsvoll voraus. Im Teamwettbewerb am Freitag steigerte sich Lisso beachtlich und sprang zweimal über 90 Meter.