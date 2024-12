Dominanz plötzlich weg

"Heute war wirklich nicht so gut, wir hatten zu wenig Dynamik am Schanzentisch. Auch die Flug-Performance war nicht optimal. Damit müssen wir leben", sagte ein sichtlich ernüchterter Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD. Ausgerechnet im letzten Weltcup vor dem großen Schanzenspektakel lassen Paschkes Sprünge auf 123 und 129 Meter aber ordentlich Zweifel an der Form des bisherigen Überraschungs-Überfliegers aufkommen.