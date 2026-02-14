Das hatte sich wahrlich jeder der Anwesenden anders vorgestellt – von den Organisatoren beim WSV Brotterode über die Zuschauer bis hin zu den Sportlern. Der erste der beiden COC-Tage fiel zwar nicht ins Wasser, dafür aber in den Wind. Dieser zeigte sich hartnäckig, unerbittlich und gnadenlos launisch, sodass zunächst das Skispringen der Damen am Vormittag mehr und mehr nach hinten verlegt und schließlich abgesagt werden musste und die Herren im Anschluss das selbe Schicksal ereilte.