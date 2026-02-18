Auf manche Dinge hat man einfach keinen Einfluss, das Wetter ist ein gutes Beispiel dafür. Dies mussten die deutschen Olympia-Skispringer beim Super-Team-Wettbewerb am Dienstagabend in Cortina ebenso erleben wie Skispringer und Organisatoren des Continental Cup am Samstag in Oberhof. Wichtig ist aber, wie man damit umgeht und hier haben sich der WSV Brotterode und das Thüringer Wintersportzentrum (Betreiber der Schanze im Kanzlersgrund) am vergangenen Wochenende ihre ganz eigene Medaille verdient.