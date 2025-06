Zum Schreckmoment ist es beim 2. Two-Night-Cup am Pfingstwochenende an der Schanze in Biberschlag gekommen: Der erste Wertungsdurchgang musste kurz unterbrochen werden, als der Rettungshubschrauber landen und Ida Sontag (Lauscha) zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Erfurt gebracht werden musste.