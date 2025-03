Was für eine Achterbahnfahrt auf und neben der Schanze für Anna-Fay Scharfenberg. Rückblick: Mitte Februar ist die Skispringerin vom SC Motor Zella-Mehlis zu ihren vierten Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften in die USA gereist, ist mit Platz 23 beim Einzelspringen deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, nur um zwei Tage später ihr erstes WM-Gold überhaupt zu gewinnen. Zurück in der Heimat sollte es beim Intercontinental Cup (ICOC), der 2. Skisprung-Liga der Frauen, in Oberhof eigentlich mit guten Resultaten weitergehen.