Skispringen Anlaufturm der Inselbergschanze Brotterode soll fallen

Nachwuchsleistungszentrum der Kombinierer

Die Skisprungtradition in Brotterode reicht nach Vereinsangaben 120 Jahre zurück. Verbunden damit sind Namen wie Werner Lesser (1932-2005), der in den 1950er Jahren zu den prägenden DDR-Skispringern gehörte, der in Brotterode geborene Olympiasieger von 1976, Hans-Georg Aschenbach, und der 1976er Olympia-Zweite Jochen Danneberg. Heute ist Brotterode Trainingsleistungszentrum für den Nachwuchs in der Nordischen Kombination.