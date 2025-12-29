Skispringen: 74. Vierschanzentournee startet in Oberstdorf

Oberstdorf - Für die besten Skispringer der Welt geht es an diesem Montag so richtig los. In Oberstdorf steht der erste Wettkampf der 74. Vierschanzentournee auf dem Programm. Als Topfavorit geht der Slowene Domen Prevc in das prestigeträchtige Event mit weiteren Stationen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Auch der Japaner Ryoyu Kobayashi hat gute Chancen. Er hat die Tournee bereits dreimal gewonnen.