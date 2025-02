Skisport-Halle Oberhof: Zwei Monate lang dicht

Nach nahezu 16-jährigem Dauerbetrieb müssen in der Skisport-Halle in Oberhof zahlreiche Wartungsarbeiten umgesetzt werden, teilte der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum am Freitag mit. Deshalb sei die Halle vom 31. März bis zum 31. Mai dieses Jahres geschlossen. Unter anderem hätten einige Geräte die maximale Anzahl von Betriebsstunden erreicht und müssten ausgetauscht werden. Diese Zeit würde auch dazu genutzt, den Schießstand zu sanieren und Arbeiten am Eingangs- und Außenbereich abzuschließen. Die Halle wird nicht nur