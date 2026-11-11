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Skilifte Skigebiete rüsten sich für Saisonstart - teils höhere Preise

Die Thüringer Skigebiete machen sich für den Winter bereit. Wer ab Dezember auf die Piste will, sollte wissen, wann es losgeht, wo es Schnee aus der Kanone gibt und wie viel die Tageskarte kostet.

Oberhof/Steinach (dpa/th) - In den Thüringer Skigebieten laufen derzeit die Vorbereitungen auf die kommende Wintersaison. Bevor Wintersportler ihre Schwünge auf den Pisten im Thüringer Wald ziehen können, werden die Liftanlagen vom Sommer- auf den Winterbetrieb umgerüstet, laufen Wartungsarbeiten und stehen die turnusmäßigen technischen Überprüfungen an. Mit 13 Liften gibt es laut dem Regionalverbund Thüringer Wald einen weniger als in der vergangenen Saison - der Skilift am Ersteberg werde nicht mehr betrieben und abgebaut.

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"Natürlich hoffen wir jetzt auf einen schneereichen Winter und gute Bedingungen für den Ski- und Rodelbetrieb", sagte Antonia Sturm, Geschäftsführerin des Regionalverbunds. Je nach Wetterbedingungen wollen die meisten Gebiete bis zum 19. Dezember in die Saison starten. Dabei verlassen sich die Skiliftbetreiber nicht allein auf Naturschnee: Mit dem Lotto Thüringen Snowpark Oberhof, der Winterwelt Schmiedefeld, dem Erlebnis- und Aktivpark Silbersattel, der Skiarea Heubach sowie dem Skilift am Inselsberg verfügen den Angaben nach fünf Anlagen über Schneekanonen. 

Höhere Preise und Modernisierungen

Zudem solle den Gästen mit Modernisierungen und neuen Angeboten ein attraktives Wintererlebnis geboten werden, so Sturm. Dabei müssen sich diese jedoch auch auf höhere Preise einstellen. Im bekanntesten Thüringer Wintersportort Oberhof ziehen die Preise im Schnitt um sieben Prozent an. So werden beispielsweise für eine Tageskarte am rund 800 Meter langen Fallbachhang nun 31 Euro fällig - zwei Euro mehr als im vergangenen Winter. 

Betriebsleiter Ronald Kabitzsch begründete die Anhebung mit den allgemeinen Kostensteigerungen sowie der Anschaffung einer neuen Flutlichtanlage. Damit sei erstmals nach Jahren wieder an zwei Tagen in der Woche die Abfahrt bis 21.30 Uhr möglich. Der Saisonstart in Oberhof soll voraussichtlich ab dem 5. Dezember zunächst Mittwoch bis Sonntag erfolgen. Ab dem 23. Dezember ist der tägliche Betrieb geplant. 

In der Winterwelt Schmiedefeld soll sich der Lift voraussichtlich ab 18. Dezember drehen. Auch dort werden sich die Tages- und Stundenpreise im Durchschnitt um etwa ein bis zwei Euro erhöhen. Laut der Stadt Suhl ist es die erste Preiserhöhung nach drei Jahren aufgrund höherer Betriebs- und Instandhaltungskosten. Für eine Tageskarte müssen Erwachsene dann 26 Euro berappen. Auf dem Veranstaltungsprogramm stehen im Januar, Februar und März nächsten Jahres drei sportliche Nachwuchswettkämpfe sowie Anfang Februar der Skifasching für Jedermann. Auch das Nachtskifahren wird weiterhin angeboten. Damit sollen über den klassischen Liftbetrieb hinaus zusätzliche Besucher angelockt werden.

Neue Piste in Steinach verzögert sich

Für den Erlebnis- und Aktivpark Silbersattel geht es nach jetziger Planung voraussichtlich am 19. Dezember in die neue Saison. Die Skiarena Silbersattel am 842 Meter hohen Fellberg in Steinach ist mit acht Abfahrtsstrecken das größte und außerdem schneesicherste alpine Thüringer Skigebiet. Dem Steinacher Bürgermeister Udo Bätz zufolge bleiben die Preise stabil. 

Mit der im vergangenen Dezember im Betrieb genommenen dortigen sechssitzigen Sesselbahn konnten die Kapazitäten deutlich erweitert werden: Knapp 24.000 Gäste nutzten die neue Liftanlage in Steinach und damit fast doppelt so viele wie zuvor. "Wir würden uns über eine ähnliche Zahl in dieser Saison freuen", sagte Bätz. Wegen fehlender Genehmigungen und Haushaltsmittel könne die geplante zusätzliche Skipiste erst im nächsten Jahr fertiggestellt werden.

Am Kirchberglift in Oberweißbach bleiben die Preise nach Angaben des Regionalverbunds ebenfalls auf dem Vorjahresniveau. Der Skiverleih in Oberweißbach sei auf nunmehr 250 Paar Ski erweitert worden. Auch die Skischule sei bereits gut gebucht, hieß es. Damit werde das Angebot insbesondere für Familien und Einsteiger weiter gestärkt.