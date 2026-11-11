Skilifte Skigebiete rüsten sich für Saisonstart - teils höhere Preise

Oberhof/Steinach (dpa/th) - In den Thüringer Skigebieten laufen derzeit die Vorbereitungen auf die kommende Wintersaison. Bevor Wintersportler ihre Schwünge auf den Pisten im Thüringer Wald ziehen können, werden die Liftanlagen vom Sommer- auf den Winterbetrieb umgerüstet, laufen Wartungsarbeiten und stehen die turnusmäßigen technischen Überprüfungen an. Mit 13 Liften gibt es laut dem Regionalverbund Thüringer Wald einen weniger als in der vergangenen Saison - der Skilift am Ersteberg werde nicht mehr betrieben und abgebaut.