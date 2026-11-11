Skilifte Skigebiete rüsten sich für Saisonstart - teils höhere Preise

In der Winterwelt Schmiedefeld soll sich der Lift voraussichtlich ab 18. Dezember drehen. Auch dort werden sich die Tages- und Stundenpreise im Durchschnitt um etwa ein bis zwei Euro erhöhen. Laut der Stadt Suhl ist es die erste Preiserhöhung nach drei Jahren aufgrund höherer Betriebs- und Instandhaltungskosten. Für eine Tageskarte müssen Erwachsene dann 26 Euro berappen. Auf dem Veranstaltungsprogramm stehen im Januar, Februar und März nächsten Jahres drei sportliche Nachwuchswettkämpfe sowie Anfang Februar der Skifasching für Jedermann. Auch das Nachtskifahren wird weiterhin angeboten. Damit sollen über den klassischen Liftbetrieb hinaus zusätzliche Besucher angelockt werden.