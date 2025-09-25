Sie dachten, sie seien an einem Lost Place – und mussten sich eines Besseren belehren lassen. Am Mittwochnachmittag nahm die Polizei Hilders zwei Männer in der Talstation eines – gegenwärtig natürlich unbenutzten –Skiliftes an der Wasserkuppe fest, die sich dort nach derzeitigen Erkenntnissen unbefugt Zutritt verschafft hatten. Gegen 17 Uhr wurde der Skilift-Betreiber auf die ungebetenen Gäste aufmerksam und alarmierte die Polizei. Eine Streife der Polizeistation Hilders traf wenige Minuten später zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren im Gebäude. Die beiden ungebetenen Gäste waren davon ausgegangen, einen sogenannten „Lost Place“ zu besuchen, erklärten sie den Polizisten. Die Beamten fanden in den Rucksäcken der Männer Getränkegläser, die aus den Räumlichkeiten stammten, diese bekam der Eigentümer zurück.