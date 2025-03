Was für ein Traum: Sonne satt und unter den Füßen Schnee – die Mangelware des bisherigen Winters schlechthin. Was für Skilangläufer ein Desaster, blieb es dank des beschneiten und präparierten Abfahrtshangs der Winterwelt Schmiedefeld nicht für Snowboarder und alpine Skifahrer, die noch bis kommenden Sonntag letzte Winterfreuden genießen können. Ab Montag ist dann das Ende der Skisaison besiegelt. Bis dahin heißt es für Besucher sogar mit Flutlichtoption noch einmal zwei Tage Spaß auf der Piste, der als Abschiedsgeschenk sogar zu besonderen Konditionen angeboten wird. Am Samstag, von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag, von 10 bis 17 Uhr heißt es in der Winterwelt beim Kauf eines Drei-Stunden-Tickets, inklusive Flutlicht für 21 Euro, vier Stunden Fahrfreude erhalten. Beim Kauf eines Vier-Stunden-Tickets für 22 Euro gibt es die Tageskarte mit Flutlicht. „Ab Montag bleiben der Skilift und der Imbiss an der Talstation geschlossen. Wir bedanken uns schon heute bei allen Besuchern und Gästen und wünschen eine schöne Sommerzeit“, so Fabian Weigel, Amtsleiter für Kultur, Tourismus und Sport. Der Snowpark Oberhof bleibt bis 16. März offen.