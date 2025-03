Mit einem beeindruckenden Doppelschlag hat Olympiasiegerin Victoria Carl vom SC Motor Zella-Mehlis einen Riesenschritt zum historischen ersten Podium einer deutschen Skilangläuferin im Gesamtweltcup gemacht. Die 29 Jahre alte Thüringerin wurde am Sonntag am legendären Holmenkollen in Oslo über 10 km im klassischen Stil Dritte und festigte damit Platz zwei in der Gesamtwertung. Bereits am Samstag war Carl Dritte über die doppelte Distanz geworden.