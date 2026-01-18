Es ist an der Zeit, mal über die deutschen Olympiachancen zu spekulieren. Drei Wochen vor dem Start der Spiele in Italien ist der deutsche Wintersport noch immer sehr gut aufgestellt, hat zahlreiche Asse im Ärmel, die Olympiamedaillen gewinnen können. Allen voran die Bob-Sparte und die Rennrodler, die aktuell in Oberhof stark performten, zählen zu den Top-Favoriten. Aber auch in anderen Disziplinen verfügt Deutschland über Ausnahmekönner, wenngleich nicht mehr in der Vielzahl wie in der Vergangenheit. Zudem rückt die internationale Spitze immer enger zusammen.