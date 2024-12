Skilanglauf-Weltcup in Norwegen: Carl feiert ihr bestes Sprintergebnis

In ihrem erst vierten Sprintfinale (zuvor dreimal Platz fünf) hatte Carl am Samstag zwar im Kampf um das Podest keine Chance, war im Dreikampf um Rang vier aber die stärkste. Der Sieg ging an Olympiasiegerin Jonna Sundling. „Ich konnte meine Taktik gut umsetzen bis zum Finale“, sagte die Thüringerin und ergänzte: „Auf den Saisonstart kann ich aufbauen.“ Die deutschen Männer spielten in den beiden Rennen am Wochenende keine große Rolle. Das Maß aller Dinge waren beim Heimspiel die Norweger: Im Sprint feierte Topstar Johannes Hösflot Kläbo seinen 86. Weltcupsieg, im Skiathlon führte Harald Östberg Amundsen einen Norge-Vierfacherfolg an.