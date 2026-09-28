Markus Cramer redete nicht lange um den heißen Brei herum. „Schade, dass die deutsche Elite nicht dabei war“, erklärte der aus Winterberg stammende Trainer der italienischen Skilanglauf-Nationalmannschaft. „Wir hätten uns gerne mit den deutschen Frauen gemessen. Und den deutschen Männern würde es nicht schaden, wenn sie sich mit uns messen würden“, schob der international anerkannte Coach hinterher. In der Schweiz und Russland feierte der 63-Jährige zuvor bereits große Erfolge mit seinen Schützlingen, nachdem er in den 90er Jahren noch für den Deutschen Skiverband (DSV) gearbeitet hatte.