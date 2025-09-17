Mit bereits sechs Auflagen schickte sich der Rennsteig Rollskilauf von Gräfenroda nach Oberhof an, zu einer festen Größe im deutschen Langlaufkalender zu werden. Doch eine siebte Veranstaltung wird es im Rahmen des großen Langlaufwochenendes in Oberhof vom 26. bis 28. September nicht geben. „Wir haben uns aus sportfachlichen Gründen diesmal dagegen entschieden und stattdessen das 10-Kilometer-Freistil-Rennen in das Programm aufgenommen“, sagt Eric Schneider. Den Grund für die Änderung schiebt der Oberhofer DSV-Bundesstützpunktleiter hinterher: „Dieser Wettkampf zählt im Februar zum olympischen Programm und wir nutzen den Wettkampf quasi als Vorausscheidung.“ Der Rennsteig Rollskilauf werde aber sicherlich eine Fortsetzung finden, kündigte Schneider an.