Hatte der in Oberhof lebende Klasse-Langläufer doch noch eine Woche zuvor beim Wasa-Lauf in Schweden sein vorzeitiges Saisonende befürchtet: „Ich war nach der halben Strecke blitzeblau, habe mich körperlich nicht gut gefühlt. Ich hatte befürchtet, mir einen Infekt geholt zu haben. Der 43. Platz war nicht mein Anspruch. Meine Befürchtungen haben sich glücklicherweise nicht bestätigt, deshalb freue ich mich natürlich riesig, den Hauptlauf dieses größten polnischen Ski-Festivals gewonnen zu haben“, erklärt Thomas Bing. Die Wettbewerbe im Loipennetz von Jakuszyke (Jakobsthal) im östlichen Isergebirge gibt es seit 1976. Sie haben Volksfest-Charakter. Der klassische Skimarathon über knapp 50 Kilometer am zurückliegenden Wochenende wurde bei extrem nassem, tiefem Schnee und Temperaturen nahe 20 Grad über Null ausgetragen.