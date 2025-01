Der ausrichtende Verein Ski-Club Buntenbock v. 1907 habe gemeinsam mit den engagierten Helfern des TSV eine professionelle Organisation und hervorragende Streckenpräparation geleistet, so Wilhelm. Das sportliche Programm umfasste am Samstag einen Techniksprint in der freien Technik mit Hindernissen wie Slalom- und Rückwärtsfahren. Am Sonntag folgte ein Einzelstart in der klassischen Technik über Distanzen von bis zu 6 Kilometern.