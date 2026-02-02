Die gut präparierte Loipen am Emberg sind prägend in der Wintersaison für die vielen Anhänger des Skilanglaufs. Möglich wird dies durch zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die in ihrer Freizeit die Spuren für Skilangläuferinnen und Skilangläufer sowie für die Kinder des Rhöner Wintersport Vereins herrichten. Umso größer ist das Unverständnis darüber, dass diese Arbeit immer wieder missachtet wird. Am vergangenen Samstag wurden frisch präparierte Loipen durch das Befahren mit einem Quad erheblich beschädigt.