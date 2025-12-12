Skilanglauf: Pause für Sauerbrey, Dosierung für Hoffmann

Mit verändertem Aufgebot und einer sehr dosierten Einsatzkonzeption nimmt die DSV-Langlauf-Sparte am Wochenende den Weltcup in Davos in Angriff. Für die Rennen in der Schweiz wurde mit Helen Hoffmann (Oberhof) nur eine Thüringer Athletin nominiert. Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg) bekommt eine Wettkampfpause und schiebt dafür einen Trainingsblock in Oberhof ein. Dafür stehen mehrere jüngere Athleten im Aufgebot, die zuletzt beim FESA-Cups in Seefeld gute Resultate lieferten.