Skilanglauf Pause für Sauerbrey, Dosierung für Hoffmann

Beim letzten Kräftemessen der Skilangläufer vor Weihnachten in Davos gibt es einige Änderungen im DSV-Team.

Bestreitet nur ein Rennen in Davos: Helen Hoffmann. Foto: Imago

Mit verändertem Aufgebot und einer sehr dosierten Einsatzkonzeption nimmt die DSV-Langlauf-Sparte am Wochenende den Weltcup in Davos in Angriff. Für die Rennen in der Schweiz wurde mit Helen Hoffmann (Oberhof) nur eine Thüringer Athletin nominiert. Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg) bekommt eine Wettkampfpause und schiebt dafür einen Trainingsblock in Oberhof ein. Dafür stehen mehrere jüngere Athleten im Aufgebot, die zuletzt beim FESA-Cups in Seefeld gute Resultate lieferten.

„Ich konnte mich in dieser Woche zu Hause etwas erholen, die Zeit daheim genießen und Energie sammeln. In Davos werde ich planmäßig nur das Zehn-Kilometer-Rennen bestreiten“, kündigte Hoffmann an: „Mit meiner aktuellen Form bin ich zufrieden, die Ergebnisse sind recht konstant. Jetzt heißt es dranbleiben und sich Schritt für Schritt weiter nach vorne arbeiten.“

Die 23-Jährige hatte zuletzt in Trondheim mit Rang neun das beste Weltcup-Ergebnis in ihrer Karriere erreicht. Freitag und Samstag stehen in Davos die Team-Sprints und Sprints auf dem Programm.