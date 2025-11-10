„Es gibt Tage, da will ich aufgeben. Und es gibt Tage, an denen die Sonne etwas heller scheint.“ Mit diesen emotionalen Worten hat sich Victoria Carl, Skilanglauf-Olympiasiegerin aus Zella-Mehlis, erstmals nach Bekanntwerden ihrer positiven Dopingprobe öffentlich erklärt. Bei Instagram schrieb die 30-Jährige: „Ich bin durch schwierige Zeiten gegangen und habe noch schwierige Zeiten vor mir.“