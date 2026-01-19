Zum Abschluss des Weltcups in Oberhof kündigte Skilanglauf-Sportchef Peter Schlickenrieder die offizielle Olympia-Nominierung seiner Sparte für diesen Montag an. Dabei werde der Deutsche Skiverband laut Fis-Quote alle 14 Startplätze besetzen und mit acht Frauen sowie sechs Männern nach Italien reisen, so Schlickenrieder: „Das Kontingent werden wir voll und umfänglich ausschöpfen, sonst würden wir uns ja selbst schwächen.“