Jakob Walther vom SSV Erfurt zählt zum deutschen Aufgebot für den Skilanglauf-Weltcup am Donnerstag in Drammen in Norwegen. In der Stadt unweit von Oslo findet traditionell nur ein Klassisch-Sprint statt. Oslo ist anschließend am Samstag Gastgeber für die 50-Kilometer-Rennen im Freistil. Zudem gehört Helen Hoffmann (WSV Oberhof) aus Thüringen noch zum großen, 17-köpfigen DSV-Team. Walther war zuletzt bereits bei den Weltcups in Falun und Lahti am Start.