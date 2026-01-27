Für Bernhard Schneider aus Stützerbach ist es nicht das erste Mal, dass er national vorn mitmischt – und doch hat sein jüngster Erfolg bei den Deutschen und Bayerischen Meisterschaften der Masters 2026 in Garmisch-Partenkirchen wieder für große Freude gesorgt. In seiner Altersklasse Herren 61 setzte sich der erfahrene 63-jährige Skilangläufer über 10 Kilometer durch und sicherte sich mit 29:28,5 Minuten den ersten Platz.