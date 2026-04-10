Eben noch bei der Junioren-Weltmeisterschaft im norwegischen Lillehammer, nun Karriereende: Milan Neukirchner hat die Langlaufskier trotz starken Comebacks beiseitegestellt. Rückblick: Die Saison 2024/25 war nicht einfach für den Mann vom Ski- und Wanderverein (SWV) Goldlauter-Heidersbach. Viele Krankheitstage ließen die Chance auf einen Kaderplatz platzen; dazu der Schulabschluss, ohne eine Behördenstelle für die Zeit danach. Dennoch machte Neukirchner weiter, überbrückte die Zeit mit einem Bundesfreiwilligendienst im Thüringer Skiverband. Der Erfolg kam 2025/26 zurück. Anfang Februar wurde Neukirchner in Oberhof deutscher Vize-Juniorenmeister. An gleicher Stelle gewann er einen Monat später – nach der Rückkehr von der JWM – erstmals in dieser Saison einen Deutschlandpokal.