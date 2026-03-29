Zum Abschluss der deutschen Meisterschaften im Skilanglauf in Bayerisch Eisenstein haben die Thüringer Biathleten Lucas Fratzscher/Simon Kaiser vom WSV Oberhof am Sonntag in den Vereinsstaffeln bei zwei Starts gleich zweimal Gold gewonnen. Im Mixed siegten sie mit Vereinskollegin Lisa Lohmann und in der Gäste-Männer-Klasse mit Lennox Filbrich, dem Sohn von Ex-Langläufer und heutigen Biathlon-Bundestrainer Jens Filbrich.