Zum Auftakt der deutschen Meisterschaften im Skilanglauf in Bayerisch Eisenstein haben am Freitag die Thüringer Biathleten Lucas Fratzscher/Simon Kaiser vom WSV Oberhof Bronze im Team Sprint gewonnen. In Abwesenheit einiger Top-Langläufer siegten Tobias Buschek/Josef Fässler (Furth im Wald/Scheidegg) in 24:34,2 Minuten. Die Biathleten kamen mit 3,6 Sekunden Rückstand ins Ziel. Platz acht ging an Tom Emilio Wagner/Adrian Gllareva (Goldlauter-Heidersbach).