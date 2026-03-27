Zum Auftakt der deutschen Meisterschaften im Skilanglauf in Bayerisch Eisenstein haben am Freitag die Thüringer Biathleten Lucas Fratzscher/Simon Kaiser vom WSV Oberhof Bronze im Team Sprint gewonnen. In Abwesenheit einiger Top-Langläufer siegten Tobias Buschek/Josef Fässler (Furth im Wald/Scheidegg) in 24:34,2 Minuten. Die Biathleten kamen mit 3,6 Sekunden Rückstand ins Ziel. Platz acht ging an Tom Emilio Wagner/Adrian Gllareva (Goldlauter-Heidersbach).
Skilanglauf-Meisterschaft Oberhofer Biathleten gehen fremd – und holen Bronze
Thomas Sprafke 27.03.2026 - 16:51 Uhr