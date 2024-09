Coletta Rydzek heißt die alte und neue deutsche Sprintmeisterin. In der Skihalle in Oberhof dominierte die 27-jährige Oberstdorferin in sämtlichen Rennläufen und sicherte sich so ihren dritten nationalen Sprinttitel in Serie. U23-Weltmeisterin Helen Hoffmann (WSV Oberhof) landete als beste Thüringerin hinter Laura Gimmler (SC Oberstdorf) und Anna-Maria Dietze (Neuhausen) auf Rang vier. Olympiasiegerin Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis) musste sich mit Rang sieben begnügen. Lisa Lohmann (WSV Oberhof) wurde Achte.