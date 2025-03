Erfurt und Wintersport, das liest sich für den Laien auf den ersten Blick wie eine Kombination, die gar nicht recht zusammenpassen will. Doch mit zuletzt gezählten 712 Mitgliedern ist der Skisportverein Erfurt 02 der größte seiner Art in ganz Thüringen. Und einer, der auch gut Langlauf kann. Das hat man kürzlich bei der Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Oberstdorf im Allgäu untermauert.