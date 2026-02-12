Für manchen waren es die ersten großen Schritte im Schnee; für manchen der erste Wettkampf überhaupt – so wie im Fall von Elias Recknagel. Der Junge vom WSV Oberhof 05 eröffnete am vergangenen Samstag (7. Februar) in der Altersklasse Bambini die Thüringer Langlauf-Meisterschaften mit der Startnummer eins und erreichte nach einer 600 Meter langen Runde durch die Oberhofer Ski-Arena als Schnellster das Ziel in knapp drei Minuten. Damit darf sich Recknagel, Jahrgang 2020, zwar noch nicht Landesmeister nennen, doch der Grundstein ist gelegt.