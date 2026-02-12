Für manchen waren es die ersten großen Schritte im Schnee; für manchen der erste Wettkampf überhaupt – so wie im Fall von Elias Recknagel. Der Junge vom WSV Oberhof 05 eröffnete am vergangenen Samstag (7. Februar) in der Altersklasse Bambini die Thüringer Langlauf-Meisterschaften mit der Startnummer eins und erreichte nach einer 600 Meter langen Runde durch die Oberhofer Ski-Arena als Schnellster das Ziel in knapp drei Minuten. Damit darf sich Recknagel, Jahrgang 2020, zwar noch nicht Landesmeister nennen, doch der Grundstein ist gelegt.
Skilanglauf in Oberhof Wer will Thüringer Meister werden?
Karsten Tischer 12.02.2026 - 17:07 Uhr