Die Tour de Ski, einst nach dem Vorbild der Tour de France erschaffen, feiert Jubiläum. Zum 20. Geburtstag stehen ab Sonntag sechs Etappen an, unterbrochen von zwei Ruhetagen. Die Gesamtsieger bei Männern und Frauen werden am 4. Januar beim strapaziösen „Final Climb“ hinauf zu Alpe Cermis gekürt. Schauplatz der Tour ist ausschließlich Italien. Die ersten vier Etappen steigen in Toblach, die letzten beiden in Val di Fiemme. Von besonderem Interesse ist das fünfte Teilstück auf dem Sprintkurs der Olympischen Spiele 2026.