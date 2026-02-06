Die Italienisch-Kenntnisse sind bescheiden. „Italienisch spreche ich gar nicht – wahrscheinlich reicht es nicht einmal zum Pizza-Bestellen. Aber das bekomme ich schon irgendwie hin“, sagt Helen Hoffmann, und auch der Italienisch-Wortschatz ihrer Oberhofer Trainingskollegin Katherine Sauerbrey dürfte sich in Grenzen halten. Doch zum Sprachkurs hat sich das Duo am vergangenen Montag keinesfalls auf den Weg in das sich lang hinziehende Fleimstal – Val die Fiemme – nach Norditalien, gemacht. Beide wollen vor allem eines: schnell Langlaufen.