Das bevorstehende Wochenende steht von Freitag bis Sonntag in Oberhof ganz im Zeichen des Langlaufs. Mit dem Skihallen-Sprint am Freitag, dem traditionellen Crosslauf am Samstag sowie dem Rennsteig-Rollskilauf am Sonntag bilden die drei aufeinanderfolgenden Wettkampftage sämtliche Facetten des Langlaufsports ab. Die deutsche Skilanglauf-Elite um Olympiasiegerin Victoria Carl sowie Senkrechtstarter Friedrich Moch, Zweitplatzierter der Tour de Ski 2024, wird dabei – bis auf die krankheitsbedingt fehlende Katharina Hennig – mit sämtlichen Top-Läufern an den Start gehen. Hinzu gesellt sich mit der italienischen Nationalmannschaft sowie Startern aus Spanien und Brasilien auch internationale Konkurrenz.